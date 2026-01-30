У Польщі дали старт створенню новітньої системи боротьби з дронами San

У п’ятницю в Польщі підписали контракт на розробку та постачання новітньої антидронної системи San, яка буде використовуватися в рамках системи "Східний щит".

Про це повідомило польське агентство PAP, пише "Європейська правда".

Церемонія підписання відбулася на підприємстві PIT-Radwar у Кобилці під Варшавою за участю прем’єра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Контракт уклали польське Агентство озброєнь та консорціум, до якого увійшли Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), компанія APS та норвезький оборонний гігант Kongsberg.

Проєкт розрахований на швидку реалізацію, програму планують завершити за два роки. За неофіційними даними, вартість контракту становить близько 15 млрд злотих (приблизно 3,6 млрд євро).

Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав цю подію історичною, наголосивши, що система San стане ключовим елементом ініціативи "Східний щит".

"Ми маємо справу з абсолютним проривом у питанні ефективної, дієвої оборони східного кордону Польщі, Європи та НАТО, і це в найчутливішому елементі, яким є протиповітряна оборона, насамперед оборона від сучасних технік агресії", – заявив Дональд Туск.

Він також підкреслив, що для Польщі принципово важливо, щоб "Східний щит" надійно захищав небо від новітніх загроз, а залучення норвезького досвіду через компанію Kongsberg гарантує найвищий рівень технологій.

San – це комплексна багаторівнева система захисту, до складу якої увійдуть 30-мм гармати, що використовують програмовані боєприпаси, недорогі високоточні ракети APKWS, дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих БПЛА в повітрі, та сенсори, що дозволяють бачити цілі, які "ховаються" від РЕБ.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.

Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".