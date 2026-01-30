Частина китайської ракети може впасти у Латвії, однак литовці також напоготові

Другий ступінь китайської ракети, запущеної в космос має знову увійти в атмосферу Землі у п’ятницю і, як очікується, впаде на території Латвії, однак Литва також готова реагувати, якщо ситуація зміниться.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації LRT.

Генеральний директор литовської служби Air Navigation Саулюс Батавічюс повідомив, що авіадиспетчери уважно стежать за ситуацією та координують дії з відповідними органами.

"Ми моніторимо ситуацію, і служба управління повітряним рухом координує процес. Наразі ми маємо інформацію, що прогноз щодо місця падіння об’єкта дещо змінився і тепер передбачає падіння в Латвії, тоді як раніше прогнозували падіння в Литві", – сказав Батавічюс в радіоефірі.

"Нас поінформували, і ми готові реагувати у разі будь-яких змін – обмежувати повітряний рух і перенаправляти літаки", – зазначив Батавічюс.

Він додав, що наразі залишається незрозумілим, яка частина китайської ракети згорить під час проходження через атмосферу.

Операційні центри ЄС зі спостереження та відстеження космічних об’єктів підтвердили, що активно моніторять ракету Zhuque-3, яку на початку грудня запустила приватна китайська компанія. Авіадиспетчерам уже надано рекомендації щодо можливих змін маршрутів польотів.

Європейські спостерігачі за космічним простором попереджають, що об’єкт завдовжки 13 метрів і масою близько 11 тонн навряд чи повністю згорить через свої розміри й може становити потенційну загрозу для півдня Данії та країн Балтії, хоча також можливе його падіння в море.

Через розміри та масу об’єкта експерти застерігають про потенційну небезпеку, зокрема ризик для повітряного руху в межах можливої зони падіння.

Нагадаємо, Литва напередодні вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі.

На початку грудня інциденти з такими метеозондами стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.