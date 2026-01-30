Пентагон уклав контракти на обслуговування F-16, зокрема і тих, які передали Україні

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16, включаючи ті, які були передані Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті Пентагону.

Пентагон уклав контракт з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering.

Угодою передбачається технічне обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України.

Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, роботи будуть завершені до 28 січня 2029 року.

Нагадаю, у травні 2025 року стало відомо, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.

Того ж місяця писали, що Нідерланди відправили останню партію з 24 винищувачів F-16, які призначались для України.

У травні США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн.