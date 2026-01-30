Пентагон уклав контракти на обслуговування F-16, зокрема і тих, які передали Україні
Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16, включаючи ті, які були передані Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті Пентагону.
Пентагон уклав контракт з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering.
Угодою передбачається технічне обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України.
Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, роботи будуть завершені до 28 січня 2029 року.
Нагадаю, у травні 2025 року стало відомо, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.
Того ж місяця писали, що Нідерланди відправили останню партію з 24 винищувачів F-16, які призначались для України.
У травні США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн.