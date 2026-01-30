Пентагон заключил контракты на обслуживание F-16, в том числе и тех, которые передали Украине

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 235 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили на сайте Пентагона.

Пентагон заключил контракт с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering.

Соглашением предусматривается техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также поддержка в управлении технически-материальным обеспечением для Украины.

Работы будут выполняться в бельгийском городе Волюве-Сен-Ламбер. Согласно контракту, работы будут завершены до 28 января 2029 года.

Напомню, в мае 2025 года стало известно, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского технического персонала F-16.

В том же месяце писали, что Нидерланды отправили последнюю партию из 24 истребителей F-16, которые предназначались для Украины.

В мае США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн.