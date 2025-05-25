Нідерланди у понеділок завершать передачу 24 винищувачів F-16 Україні

У понеділок Нідерланди завершать процес передання Україні винищувачів F-16 – загалом їх обіцяли надати 24.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у неділю в програмі WNL op Zondag.

Міністр повідомив, що останній F-16 він Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", – сказав Брекельманс

Він додав, що, окрім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Брекельманс наголосив, що Путін продовжує вести свою загарбницьку війну. "Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я", – заявив міністр.

Нагадаємо, перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.

У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16 від Нідерландів.