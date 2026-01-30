У Молдові чоловіка засудили за авто як приз у конкурсі для прихильників партії "Шанс"

Суд у Кишиневі виніс вирок у справі про незаконне фінансування політичної партії "Шанс", яка пов’язана з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newmaker.

Місцевого жителя визнали винним у тому, що він придбав автомобіль вартістю 15 тисяч євро і запропонував його як головний приз в онлайн-конкурсі для прихильників політичного формування.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на три роки. Це означає, що засуджений залишатиметься на волі під наглядом правоохоронних органів, але у разі порушення зобов’язань або скоєння нового злочину термін стане реальним. До набрання вироком сили фігуранту заборонено покидати країну.

Окрім умовного терміну, суд постановив конфіскувати на користь держави автомобіль, що був розіграний у конкурсі. Також конфіскації підлягають грошові кошти у розмірі 25 800 леїв, 165 євро та 2050 доларів США, які були визнані доказами у справі.

Згідно з матеріалами слідства, події розгорталися влітку 2024 року. Підсудний діяв в інтересах партії "Шанс", яку вважають фактичною наступницею неконституційної партії "Шор". Метою онлайн-конкурсу було розширення електоральної бази та просування партії.

У вересні 2024 року автівку виграла учасниця, яка зібрала найбільшу підтримку на онлайн-платформі.

Нагадаємо, партія "Шанс" з'явилася влітку 2023 року після заборони партії "Шор". Восени того ж року формування відсторонили від місцевих виборів через підозри у незаконному фінансуванні кампанії та підкупі виборців.

Навесні 2024 року олігарх-втікач Ілан Шор створив у Москві політичний блок "Перемога", до якого входили кілька пов'язаних з ним партій, зокрема партія "Шанс".

У серпні 2025 року ЦВК звернулася до Міністерства юстиції з проханням розпустити політичну партію "Шанс".