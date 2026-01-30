В Молдове мужчину осудили за автомобиль в качестве приза в конкурсе для сторонников партии "Шанс"

Суд в Кишиневе вынес приговор по делу о незаконном финансировании политической партии "Шанс", связанной с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдовское издание Newmaker.

Местного жителя признали виновным в том, что он приобрел автомобиль стоимостью 15 тысяч евро и предложил его в качестве главного приза в онлайн-конкурсе для сторонников политического формирования.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Это означает, что осужденный будет оставаться на свободе под надзором правоохранительных органов, но в случае нарушения обязательств или совершения нового преступления срок станет реальным. До вступления приговора в силу фигуранту запрещено покидать страну.

Кроме условного срока, суд постановил конфисковать в пользу государства автомобиль, который был разыгран в конкурсе. Также конфискации подлежат денежные средства в размере 25 800 леев, 165 евро и 2050 долларов США, которые были признаны доказательствами по делу.

Согласно материалам следствия, события разворачивались летом 2024 года. Подсудимый действовал в интересах партии "Шанс", которую считают фактической преемницей неконституционной партии "Шор". Целью онлайн-конкурса было расширение электоральной базы и продвижение партии.

В сентябре 2024 года автомобиль выиграла участница, собравшая наибольшую поддержку на онлайн-платформе.

Напомним, партия "Шанс" появилась летом 2023 года после запрета партии "Шор". Осенью того же года партию отстранили от местных выборов из-за подозрений в незаконном финансировании кампании и подкупе избирателей.

Весной 2024 года беглый олигарх Илан Шор создал в Москве политический блок "Победа", в который входили несколько связанных с ним партий, в частности партия "Шанс".

В августе 2025 года ЦИК обратилась в Министерство юстиции с просьбой распустить политическую партию "Шанс".