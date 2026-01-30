Короля Британії закликають офіційно перепросити за рабство в Британській імперії

Депутати парламенту, експерти та громадські активісти закликали британського короля Чарльза офіційно перепросити за работоргівлю після того, як дослідження висвітлило роль британської корони та Королівського флоту у торгівлі поневоленими африканцями протягом сотень років.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Раніше король висловлював "особистий жаль" з приводу страждань, спричинених рабством, і заявляв про намір "шукати креативні способи подолання нерівностей, що зберігаються". Водночас британська корона досі офіційно не перепросила.

У книзі The Crown’s Silence ("Мовчання корони"), опублікованій цього тижня, докладно описується, як монархи – від королеви Єлизавети І до Георга IV – використовували торгівлю поневоленими людьми для збільшення доходів корони та захисту Британської імперії.

Вважається, що до 1807 року британська корона була найбільшим покупцем поневолених людей.

Белл Рібейру-Адді, депутатка Лейбористської партії від округу Клепем і Брікстон-Гілл та голова міжпартійної парламентської групи з питань африканських репарацій, заявила, що "особистий жаль" "не відповідає одному з найбільших злочинів проти людяності".

Очікується, що пізніше цього року король знову зіткнеться з посиленими закликами до дій щодо подолання спадщини рабства з боку країн Карибського басейну та Африки під час зустрічі глав урядів держав Співдружності націй, яка відбудеться в Антигуа і Барбуді.

Історикиня Брук Ньюмен зазначила, що написала книгу "Мовчання корони", аби викласти "історичні докази" та "відкрити дискусію" з питання, яке стало заручником "культурних воєн".

Король Нідерландів Віллем-Александр влітку 2023 року перерросив за історичну причетність Нідерландів до рабства і наслідки, які воно має і сьогодні.

У квітні 2023 року король Чарльз вперше висловив підтримку дослідженню зв'язків британської монархії з рабством.