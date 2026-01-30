Короля Британии призывают официально извиниться за рабство в Британской империи

Депутаты парламента, эксперты и общественные активисты призвали британского короля Чарльза официально извиниться за работорговлю после того, как исследование осветило роль британской короны и Королевского флота в торговле порабощенными африканцами на протяжении сотен лет.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Ранее король выражал "личное сожаление" по поводу страданий, вызванных рабством, и заявлял о намерении "искать креативные способы преодоления сохраняющихся неравенств". В то же время британская корона до сих пор официально не извинялась.

В книге The Crown’s Silence ("Молчание короны"), опубликованной на этой неделе, подробно описывается, как монархи – от королевы Елизаветы I до Георга IV – использовали торговлю порабощенными людьми для увеличения доходов короны и защиты Британской империи.

Считается, что до 1807 года британская корона была крупнейшим покупателем порабощенных людей.

Белл Рибейру-Адди, депутат Лейбористской партии от округа Клепем и Брикстон-Хилл и председатель межпартийной парламентской группы по вопросам африканских репараций, заявила, что "личное сожаление" "не соответствует одному из величайших преступлений против человечности".

Ожидается, что позже в этом году король снова столкнется с усиленными призывами к действиям по преодолению наследия рабства со стороны стран Карибского бассейна и Африки во время встречи глав правительств государств Содружества наций, которая состоится в Антигуа и Барбуде.

Историк Брук Ньюман отметила, что написала книгу "Молчание короны", чтобы изложить "исторические доказательства" и "открыть дискуссию" по вопросу, который стал заложником "культурных войн".

Король Нидерландов Виллем-Александр летом 2023 года извинился за историческую причастность Нидерландов к рабству и последствия, которые оно имеет и сегодня.

В апреле 2023 года король Чарльз впервые выразил поддержку исследованию связей британской монархии с рабством.