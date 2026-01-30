Дания возвращает посольство в Сирию после 15-летнего перерыва

Дания вновь откроет посольство в Сирии, которого не было там с 2012 года.

Об этом сообщили в коммюнике МИД Дании, пишет "Европейская правда".

Дания в 2026 году вновь откроет посольство в Дамаске после 15-летнего перерыва – посольство в Сирии не работало с 2012 года, когда находиться там стало слишком опасно из-за гражданской войны.

Позже в течение года назначат датского посла в Сирии.

Официальный Копенгаген, среди прочего, рассчитывает, что возобновление работы посольства будет способствовать процессу депортации в Сирию сирийских граждан в Дании.

Напомним, в декабре 2025 года прошел год с момента падения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада, который после этого бежал в Москву.

Страны Запада и ЕС начали восстанавливать контакты с Дамаском после смены власти в Сирии, одновременно очерчивая условия для дальнейшего сотрудничества и снятия санкций. В начале года в Дамаск с визитом приезжало руководство ЕС.

Конец режима Асада привел также к пересмотру политики ЕС и отдельных стран-членов в отношении убежища для сирийцев и депортации граждан Сирии на родину.