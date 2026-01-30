Сікорський назвав умову, за якої підтримає присудження Трампу Нобелівської премії миру

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив, що підтримає кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за однієї умови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Дональд Трамп не приховує, що однією з його політичних мрій є отримання Нобелівської премії миру. Голова Кнесету Амір Охана та голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон надіслали спеціального листа до голів парламентів багатьох країн, в якому закликали підтримати кандидатуру Трампа.

Хоча минулого року лауреатом Нобелівської премії миру стала венесуельська опозиціонерка, підписання номінації представниками урядів збільшило б шанси президента США на отримання премії в 2026 році.

У п'ятницю про думку з цього приводу запитали віцепрем'єра і главу МЗС Радослава Сікорського. Під час пресконференції з главою люксембурзької дипломатії Ксав'є Беттелем Сікорський сказав, що підтримає Трампа, якщо це призведе до закінчення війни в Україні.

"Якщо президент Трамп приведе до справедливого миру для України, то я також підпишу таку номінацію, бо маю на це право", – заявив у п'ятницю Сікорський.

Подібну думку висловив також глава МЗС Великого Герцогства Люксембург. "Російські атаки і бомбардування України тривають, але ми можемо сформувати комітет підтримки, якщо вдасться запобігти цьому конфлікту", – сказав політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп цьогоріч не отримав премію миру.