Сикорский назвал условие, при котором поддержит присуждение Трампу Нобелевской премии мира

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при одном условии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Дональд Трамп не скрывает, что одной из его политических мечтаний является получение Нобелевской премии мира. Председатель Кнессета Амир Охана и председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон направили специальное письмо председателям парламентов многих стран, в котором призвали поддержать кандидатуру Трампа.

Хотя в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльская оппозиционерка, подписание номинации представителями правительств увеличило бы шансы президента США на получение премии в 2026 году.

В пятницу об мнении по этому поводу спросили вице-премьера и главу МИД Радослава Сикорского. Во время пресс-конференции с главой люксембургской дипломатии Ксавье Беттелем Сикорский сказал, что поддержит Трампа, если это приведет к окончанию войны в Украине.

"Если президент Трамп приведет к справедливому миру для Украины, то я также подпишу такую номинацию, потому что имею на это право", – заявил в пятницу Сикорский.

Подобное мнение высказал также глава МИД Великого Герцогства Люксембург. "Российские атаки и бомбардировки Украины продолжаются, но мы можем сформировать комитет поддержки, если удастся предотвратить этот конфликт", – сказал политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.