Мерц скептичний до ідеї глави ЄНП про створення європейської миротворчої армії в Україні

У п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично відреагував на пропозицію Манфреда Вебера, лідера правоцентристської Європейської народної партії, про те, що спільна європейська армія могла б відігравати роль у післявоєнному миротворчому процесі в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Вебер висунув низку вражаючих пропозицій протягом останніх тижнів, щоб продемонструвати більшу силу ЄС на міжнародній арені. Окрім солдатів, що діють під "європейським прапором" в Україні, він закликав до створення єдиного європейського лідера – об'єднання посад президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Виступаючи на неформальному саміті ЄНП у Загребі, Мерц привітав спроби Вебера реформувати ЄС, але зазначив, що ці ідеї не є негайним вирішенням проблем Європи.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз", – відповів Мерц, коли його запитали про ініціативи Вебера.

Канцлер додав, що не бачить проблеми в тому, щоб "ми неодноразово ставили інституційні питання" щодо посилення та об'єднання Європи, і підкреслив, що "це питання, які потрібно обговорювати знову і знову".

Однак Мерц не виявляв особливого бажання занурюватися в радикальні європейські реформи, яких можуть вимагати пропозиції Вебера. "Досягти змін у договорах у цьому Європейському Союзі з 27 країнами є досить складним завданням", – сказав канцлер.

Він сказав, що це поліпшення оборонних можливостей і зниження промислової конкурентоспроможності континенту.

Хоча Мерц прохолодно поставився до пропозицій Вебера щодо європейської армії, його уряд ще має вирішити питання про участь німецьких миротворців в Україні. Хоча Берлін не так активно, як Велика Британія і Франція, піднімає питання про можливість надання миротворців, Мерц наголосив: "Ми принципово не виключаємо нічого".

Німеччина також наголошує, що вже виступає гарантом регіональної безпеки на кордоні з Росією, розмістивши майже 5000 військовослужбовців у Литві та здійснюючи місії з охорони повітряного простору у Східній Європі.

На запитання про скептицизм Мерца щодо його пропозицій Вебер відповів: "Ми ведемо діалог. Ми ведемо дискусію".

Нещодавно голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до створення "європейського НАТО", оскільки, за його словами, більше не можна беззастережно покладатися на США.

У відповідь на ці заяви генсек НАТО Марк Рютте сказав, що, незважаючи на поточний курс адміністрації президента США Дональда Трампа, ЄС не повинен повністю відмовлятися від співпраці з США в питаннях оборони.