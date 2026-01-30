Мерц скептически относится к идее главы ЕНП о создании европейской миротворческой армии в Украине

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц скептически отреагировал на предложение Манфреда Вебера, лидера правоцентристской Европейской народной партии, о том, что совместная европейская армия могла бы играть роль в послевоенном миротворческом процессе в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Вебер выдвинул ряд впечатляющих предложений в течение последних недель, чтобы продемонстрировать большую силу ЕС на международной арене. Помимо солдат, действующих под "европейским флагом" в Украине, он призвал к созданию единого европейского лидера – объединению должностей президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Выступая на неформальном саммите ЕНП в Загребе, Мерц приветствовал попытки Вебера реформировать ЕС, но отметил, что эти идеи не являются немедленным решением проблем Европы.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", – ответил Мерц, когда его спросили об инициативах Вебера.

Канцлер добавил, что не видит проблемы в том, чтобы "мы неоднократно ставили институциональные вопросы" об укреплении и объединении Европы, и подчеркнул, что "это вопросы, которые нужно обсуждать снова и снова".

Однако Мерц не проявлял особого желания погружаться в радикальные европейские реформы, которых могут потребовать предложения Вебера. "Добиться изменений в договорах в этом Европейском Союзе с 27 странами является довольно сложной задачей", – сказал канцлер.

Он сказал, что это улучшение оборонных возможностей и снижение промышленной конкурентоспособности континента.

Хотя Мерц прохладно отнесся к предложениям Вебера о европейской армии, его правительство еще должно решить вопрос об участии немецких миротворцев в Украине. Хотя Берлин не так активно, как Великобритания и Франция, поднимает вопрос о возможности предоставления миротворцев, Мерц подчеркнул: "Мы принципиально не исключаем ничего".

Германия также подчеркивает, что уже выступает гарантом региональной безопасности на границе с Россией, разместив почти 5000 военнослужащих в Литве и осуществляя миссии по охране воздушного пространства в Восточной Европе.

На вопрос о скептицизме Мерца по поводу его предложений Вебер ответил: "Мы ведем диалог. Мы ведем дискуссию".

Недавно председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к созданию "европейского НАТО", поскольку, по его словам, больше нельзя безоговорочно полагаться на США.

В ответ на эти заявления генсек НАТО Марк Рютте сказал, что, несмотря на текущий курс администрации президента США Дональда Трампа, ЕС не должен полностью отказываться от сотрудничества с США в вопросах обороны.