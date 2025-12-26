Генсек НАТО не вважає, що Європа має відмовитись від співпраці зі США щодо оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що, незважаючи на поточний курс адміністрації президента США Дональда Трампа, ЄС не повинен повністю відмовлятися від співпраці з США в питаннях оборони.

Заяву Рютте наводить FAZ, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив генсек НАТО, США очікують, що Європа візьме на себе більше відповідальності і буде витрачати більше коштів на оборону. Зрештою, мова йде про те, щоб робити це разом із США, додав він.

Рютте запевнив, що США повністю підтримують НАТО і залишаються в Альянсі та в Європі.

Ця заява Рютте пролунала у відповідь на висловлювання голови Європейської народної партії Манфреда Вебера, який раніше закликав до створення "європейського НАТО", оскільки, за його словами, більше не можна беззастережно покладатися на США.

Рютте сказав, що він дуже цінує Манфреда Вебера. Однак з цього питання у нього дещо інша думка.

"Я абсолютно переконаний, що США повністю підтримують НАТО. У цьому немає ніяких сумнівів", – заявив він.

У цьому контексті він згадав саміт НАТО, який відбувся влітку в Гаазі, де всі союзники зобов'язалися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

"Я вважаю, що на сьогодні це один з найбільших успіхів президента Трампа в галузі зовнішньої політики", – сказав генсек НАТО.

Крім того, Рютте вказав, що НАТО складається не тільки з США і країн ЄС.

"Коли мова йде про Європу і НАТО, то це більше, ніж ЄС", – сказав він, вказавши на таких членів НАТО, як Велика Британія, Норвегія, Канада і США.

Рютте і раніше висловлював упевненість, що Сполучені Штати, як і раніше, залишаться союзником Європи в межах Альянсу.

Зазначимо, на початку другої каденції Трампа ЗМІ повідомляли, що американський президент розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.