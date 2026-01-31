Польща заявила про метеозонди Білорусі, які рухалися до її повітряного простору

У ніч проти 31 січня Польща зафіксувала ймовірні повітряні кулі, які наближалися до її повітряного простору з Білорусі, відтак військові ввели тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації.

Про це повідомило Операційне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як заявили військові Польщі, у ніч з 30 проти 31 січня було зафіксовано об'єкти, що наближалися до повітряного простору Польщі з Білорусі.

Аналіз параметрів польоту свідчив, що ці об'єкти "з високою ймовірністю" були повітряними кулями.

Відтак військові ввели тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Про загрозу безпеці повітряного простору Польщі не повідомлялося.

"Ця подія є черговою в серії гібридних інцидентів, що спостерігаються на сході Польщі", – наголосили в Операційному командуванні збройних сил.

Востаннє про такий інцидент у Польщі повідомляли 28 січня.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті поблизу білоруського кордону були виявлені повітряні кулі з контрабандою.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів.