Польша заявила о метеозондах Беларуси, которые двигались к ее воздушному пространству

В ночь на 31 января Польша зафиксировала вероятные воздушные шары, которые приближались к ее воздушному пространству из Беларуси, поэтому военные ввели временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Как заявили военные Польши, в ночь с 30 на 31 января были зафиксированы объекты, приближавшиеся к воздушному пространству Польши из Беларуси.

Анализ параметров полета показал, что эти объекты "с высокой вероятностью" были воздушными шарами.

В связи с этим военные ввели временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Об угрозе безопасности воздушного пространства Польши не сообщалось.

"Это событие является очередным в серии гибридных инцидентов, наблюдаемых на востоке Польши", – подчеркнули в Оперативном командовании вооруженных сил.

Последний раз о таком инциденте в Польше сообщали 28 января.

Напомним, в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете вблизи белорусской границы были обнаружены воздушные шары с контрабандой.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов.