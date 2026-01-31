ЗМІ: Британія та ЄС обговорюють відновлення переговорів про оборонну співпрацю

Велика Британія та Європейський Союз вивчають перспективи нових переговорів про тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Про це пише The Guardian із посиланням на дні обізнаних співрозмовників у дипломатичних колах, передає "Європейська правда".

Як зазначається, європейського комісара з питань торгівлі Мароша Шефчович має прибути до Лондона наступного тижня для проведення переговорів, на порядку денному яких стоять питання торгівлі, енергетики та рибальства.

За словами співрозмовників, Британія зацікавлена в якнайшвидшому відновленні переговорів з питань оборони.

Переговори про приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE вартістю 150 млрд євро провалилися в листопаді 2025 року на тлі заяв про те, що ЄС встановив занадто високу ціну за вступ до програми.

Франція заперечила свою відповідальність за зрив переговорів, але дипломатичні джерела повідомляють, що між Парижем та іншими державами-членами, зокрема Німеччиною, де, за їхніми словами, хочуть, щоб Велика Британія "якнайшвидше" долучилася до програми, залишається напруга.

Джерела в Брюсселі визнали, що невдача у досягненні згоди в листопаді була "неприємною", враховуючи, що ЄС і обидві сторони вже оголосили про перспективу "посиленої співпраці" в рамках програми на саміті, організованому Кіром Стармером і Урсулою фон дер Ляєн у травні минулого року.

Зазначається, що під час візиту Шефчович зустрінеться із низкою британських посадовців.

Зауважимо, наприкінці грудня 2025 року британська торгова палата (BCC) заявила, що для компаній більш тісна торговельна угода з ЄС є "стратегічною необхідністю", оскільки чинна угода про торгівлю та співробітництво (TCA), укладена урядом Бориса Джонсона після Brexit, не допомагає значно збільшити експорт до ЄС.

Також Велика Британія та Європейський Союз домовилися дозволити британським студентам знову приєднатися до популярної програми обміну студентами Erasmus+.

