ЗМІ: Британія не домовилась із ЄС про участь в оборонному фонді на 150 млрд євро

Переговори між Європейською комісією та Великою Британією щодо участі в механізмі оборонного кредитування SAFE на 150 млрд євро не були завершені до п'ятничного крайнього терміну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Єврокомісія хотіла завершити переговори з Британією до кінця цього тижня, щоб дати членам ЄС час адаптувати свої національні плани витрат на оборону, які передбачають використання позик SAFE.

Однак європейські дипломати, які спілкувались із Politico, сказали, що Лондон не вважає за потрібне поспішати.

Британський посадовець сказав Politico, що Лондон не вважає п'ятницю кінцевим терміном для переговорів, додавши, що, на думку британської сторони, для переговорів ще є час.

На тлі переговорів про участь Британії у SAFE у Євросоюзі велись дискусії про те, яким має бути внесок британської сторони.

Після того, як Лондон відкинув прохання Європейської комісії про внесення 6,75 млрд євро, вона знизила внесок до 2 мільярдів євро – але це все одно більше, ніж те, що готова внести Британія.

За даними ЗМІ, Німеччина прагне розблокувати участь Британії у SAFE.

