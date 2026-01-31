СМИ: Британия и ЕС обсуждают возобновление переговоров об оборонном сотрудничестве

Великобритания и Европейский Союз изучают перспективы новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает "Европейская правда".

Как отмечается, европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович должен прибыть в Лондон на следующей неделе для проведения переговоров, на повестке дня которых стоят вопросы торговли, энергетики и рыболовства.

По словам собеседников, Великобритания заинтересована в скорейшем возобновлении переговоров по вопросам обороны.

Переговоры о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE стоимостью 150 млрд евро провалились в ноябре 2025 года на фоне заявлений о том, что ЕС установил слишком высокую цену за вступление в программу.

Франция отрицала свою ответственность за срыв переговоров, но дипломатические источники сообщают, что между Парижем и другими государствами-членами, в частности Германией, где, по их словам, хотят, чтобы Великобритания "как можно скорее" присоединилась к программе, остается напряженность.

Источники в Брюсселе признали, что неудача в достижении соглашения в ноябре была "неприятной", учитывая, что ЕС и обе стороны уже объявили о перспективе "усиленного сотрудничества" в рамках программы на саммите, организованном Киром Стармером и Урсулой фон дер Ляйен в мае прошлого года.

Отмечается, что во время визита Шефчович встретится с рядом британских чиновников.

Отметим, в конце декабря 2025 года Британская торговая палата (BCC) заявила, что для компаний более тесное торговое соглашение с ЕС является "стратегической необходимостью", поскольку действующее соглашение о торговле и сотрудничестве (TCA), заключенное правительством Бориса Джонсона после Brexit, не помогает значительно увеличить экспорт в ЕС.

Также Великобритания и Европейский Союз договорились разрешить британским студентам снова присоединиться к популярной программе обмена студентами Erasmus+.

