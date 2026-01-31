Данські ветерани влаштували протест під посольством США в Копенгагені

Сотні данських ветеранів, багато з яких воювали пліч-о-пліч з американськими військами, влаштували в суботу мовчазну акцію протесту біля посольства США в Копенгагені у відповідь на погрози адміністрації Трампа захопити Гренландію та приниження їхнього бойового внеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

"Данія завжди стояла пліч-о-пліч із США – і ми з'являлися в кризових зонах світу, коли США просили нас про це. Ми відчуваємо себе зрадженими і висміяними адміністрацією Трампа, яка навмисно ігнорує бойовий внесок Данії пліч-о-пліч із США", – йдеться в заяві організації Danish Veterans & Veteran Support.

"Неможливо описати словами, як боляче нам від того, що внесок і жертви Данії в боротьбі за демократію, мир і свободу забуваються в Білому домі", – йдеться в заяві.

Ветерани спочатку зібралися біля пам'ятника на честь загиблих данських військовослужбовців, а потім почали марш до посольства США, де вони дотримаються п'яти хвилин мовчання – по одній хвилині за кожну з гілок збройних сил Данії: армію, повітряні сили, військово-морський флот, агентство з надзвичайних ситуацій і поліцію.

Данські ветерани обурені тим, як риторика Білого дому ігнорує право на самовизначення Гренландії, території союзника Данії по НАТО. Вони також категорично заперечують твердження Трампа про те, що Данія не здатна захистити інтереси безпеки Заходу в Арктиці.

Сорок чотири датські солдати загинули в Афганістані, що є найвищим показником смертності на душу населення серед сил коаліції. Ще вісім загинули в Іраку.

Напруга ще більше зросла у вівторок, коли 44 датські прапори – по одному за кожного датського солдата, загиблого в Афганістані, – які були розміщені перед посольством, були прибрані співробітниками посольства.

Державний департамент пізніше заявив, що, як правило, охоронці видаляють предмети, залишені після демонстрацій та інших "законних проявів свободи слова". Прапори були повернуті тим, хто їх залишив, йдеться в повідомленні.

Коментарі Дональда Трампа викликали особливе обурення у Британії. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що президент США мав би перепросити за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.

Після шквалу критики Трамп різко змінив тон щодо британських військових, він похвалив їхню хоробрість у Афганістані.