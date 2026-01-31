Датские ветераны устроили протест под посольством США в Копенгагене

Сотни датских ветеранов, многие из которых воевали бок о бок с американскими войсками, устроили в субботу молчаливую акцию протеста у посольства США в Копенгагене в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию и унижение их боевого вклада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

"Дания всегда стояла бок о бок с США – и мы появлялись в кризисных зонах мира, когда США просили нас об этом. Мы чувствуем себя преданными и высмеянными администрацией Трампа, которая намеренно игнорирует боевой вклад Дании бок о бок с США", – говорится в заявлении организации Danish Veterans & Veteran Support.

"Невозможно описать словами, как больно нам от того, что вклад и жертвы Дании в борьбе за демократию, мир и свободу забываются в Белом доме", – говорится в заявлении.

Ветераны сначала собрались у памятника в честь погибших датских военнослужащих, а затем начали марш к посольству США, где они соблюдут пять минут молчания – по одной минуте за каждую из ветвей вооруженных сил Дании: армию, воздушные силы, военно-морской флот, агентство по чрезвычайным ситуациям и полицию.

Датские ветераны возмущены тем, как риторика Белого дома игнорирует право на самоопределение Гренландии, территории союзника Дании по НАТО. Они также категорически отрицают утверждение Трампа о том, что Дания не способна защитить интересы безопасности Запада в Арктике.

Сорок четыре датских солдата погибли в Афганистане, что является самым высоким показателем смертности на душу населения среди сил коалиции. Еще восемь погибли в Ираке.

Напряжение еще больше возросло во вторник, когда 44 датских флага – по одному за каждого датского солдата, погибшего в Афганистане, – которые были размещены перед посольством, были убраны сотрудниками посольства.

Государственный департамент позже заявил, что, как правило, охранники удаляют предметы, оставленные после демонстраций и других "законных проявлений свободы слова". Флаги были возвращены тем, кто их оставил, говорится в сообщении.

Комментарии Дональда Трампа вызвали особое возмущение в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что президент США должен был бы извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.

После шквала критики Трамп резко изменил тон в отношении британских военных, он похвалил их храбрость в Афганистане.