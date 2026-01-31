Прем’єр Греції пояснив необхідність збільшених видатків на оборону

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що громадяни розуміють необхідність збільшення витрат на оборону.

Про це він сказав під час зустрічі лідерів Європейської народної партії в Загребі, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Прибувши на зустріч, він відповів на запитання журналіста щодо витрат Греції на оборону, які становлять приблизно 3% валового внутрішнього продукту.

Міцотакіс зазначив, що Греція традиційно витрачала на оборону більше 2% ВВП, навіть у ті часи, коли більшість європейських країн не досягали цього рівня.

Він сказав, що така політика відображає географічні умови та національні пріоритети Греції, зазначивши, що видатки на оборону зараз зросли до понад 3% ВВП.

Він додав, що громадяни розуміють: щоб Греція залишалася процвітаючою і демократичною країною, вона також повинна бути безпечною, і вони визнають такі видатки необхідними.

Він додав, що суспільство прагне більшої участі грецької оборонної промисловості у видатках на оборону, і зазначив, що уряд рухається в цьому напрямку.

Міцотакіс також зазначив, що завдяки сильній економіці Греція може витрачати 3% ВВП на оборону, продовжуючи знижувати податки для середнього класу та підтримуючи первинний профіцит.

Він сказав, що Греція досягла правильного балансу, додавши, що громадяни визнають і підтримують збільшення витрат на оборону як внесок у стратегічну автономію Європи.

Нагадаємо, у 2026 році Міністерство оборони Греції та керівництво Збройних сил мають намір вжити ключових заходів для створення багаторівневої програми протиповітряної оборони країни, відомої як "Щит Ахіллеса".

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.