Премьер Греции объяснил необходимость увеличения расходов на оборону

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что граждане понимают необходимость увеличения расходов на оборону.

Об этом он сказал во время встречи лидеров Европейской народной партии в Загребе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Прибыв на встречу, он ответил на вопрос журналиста о расходах Греции на оборону, которые составляют примерно 3% валового внутреннего продукта.

Мицотакис отметил, что Греция традиционно тратила на оборону более 2% ВВП, даже в те времена, когда большинство европейских стран не достигали этого уровня.

Он сказал, что такая политика отражает географические условия и национальные приоритеты Греции, отметив, что расходы на оборону сейчас выросли до более 3% ВВП.

Он добавил, что граждане понимают: чтобы Греция оставалась процветающей и демократической страной, она также должна быть безопасной, и они признают такие расходы необходимыми.

Он добавил, что общество стремится к большему участию греческой оборонной промышленности в расходах на оборону, и отметил, что правительство движется в этом направлении.

Мицотакис также отметил, что благодаря сильной экономике Греция может тратить 3% ВВП на оборону, продолжая снижать налоги для среднего класса и поддерживая первичный профицит.

Он сказал, что Греция достигла правильного баланса, добавив, что граждане признают и поддерживают увеличение расходов на оборону как вклад в стратегическую автономию Европы.

Напомним, в 2026 году Министерство обороны Греции и руководство Вооруженных сил намерены принять ключевые меры для создания многоуровневой программы противовоздушной обороны страны, известной как "Щит Ахилла".

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.