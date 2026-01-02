Греція цього року планує ухвалити ключові рішення щодо системи оборони "Щит Ахіллеса"

У 2026 році Міністерство оборони Греції та керівництво Збройних сил мають намір вжити ключових заходів для створення багаторівневої програми протиповітряної оборони країни, відомої як "Щит Ахіллеса".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Програма спрямована на захист Греції від дронів, ракетних атак, боєприпасів, що блукають, та інших загроз.

Очікується, що найбільше оперативне навантаження ляже на армію, яка буде експлуатувати більшість нових систем, що стануть основою "Щита Ахіллеса".

До середини 2026 року очікується підписання контрактів на закупівлю 36 ракетних систем PULS з Ізраїлю, що значно посилить ракетно-артилерійські можливості армії.

Версія, яку придбає Греція, включатиме повний спектр боєприпасів, що забезпечують ударні можливості на відстані понад 300 кілометрів.

Незважаючи на те, що основні системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони "Щиту Ахіллеса" очікуються не раніше кінця десятиліття, ключові рішення щодо вибору систем мають бути прийняті в 2026 році.

Протягом останніх місяців генеральний штаб подав політичному керівництву свої рекомендації щодо систем, які найкраще відповідають оперативним вимогам армії, спираючись на досвід, отриманий під час останніх конфліктів.

Очікується, що основу системи складуть ізраїльські системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони: Spyder, Barak MX та David’s Sling, що забезпечують покриття на коротких, середніх та довгих відстанях відповідно.

Загальна вартість закупівлі цих трьох систем, як очікується, перевищить 3 млрд євро, а переговори, ймовірно, триватимуть більше року.

Під час переговорів з Ізраїлем Афіни встановили мінімальну участь грецької оборонної промисловості на рівні 25% як ключову передумову, і ізраїльська сторона, здається, готова прийняти цю умову.

Греція планує витратити близько 28 мільярдів євро до 2036 року на модернізацію своїх Збройних сил. Близько 3 мільярдів євро буде використано для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони та захисту від дронів під назвою "Щит Ахіллеса".

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.