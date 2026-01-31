У Латвії зафіксували найсильніші морози за останні 13 років

У суботу вранці на метеостанції в латвійському Даугавпілсі температура повітря опустилася до -32 градусів, і це найсильніший мороз в країні з лютого 2012 року.

Це випливає з даних Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології (LVĢMC), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Метеорологічна станція Даугавпілса знаходиться біля водосховища Ругелі, в більшій частині міста мороз менший. Згідно з даними "Latvijas Valsts ceļi", на шосе A6 недалеко від аеродрому Даугавпілса температура повітря опустилася до -28 градусів, і це найсильніший мороз, зафіксований дорожніми датчиками в суботу вночі і вранці.

У той же час, за даними спостережної мережі LVĢMC, другий за величиною показник температури – – 28 градусів вранці був зафіксований в Стальгені, де знаходиться метеорологічна станція "Елгава".

На більшій частині території країни температура повітря опустилася до -16.. -26 градусів, менший мороз спостерігався в деяких місцях Курземе, в Колці температура повітря не опустилася нижче -7 градусів.

Рано вранці в центрі столиці було -16 градусів, в аеропорту -19 градусів, а в околицях столиці температура опустилася до -25 градусів.

Рекорд холоду в Латвії 31 січня, а також за весь місяць, становить -42,7 градуса і був зафіксований в 1956 році в Даугавпілсі.

Синоптики прогнозують, що в ніч з суботи на неділю і в понеділок в частині країни буде ще холодніше. Крім того, в понеділок очікується, що буде побито кілька рекордів.

Литовські гідрометеорологи зафіксували найнижчу температуру за останні 14 років.

Нещодавно писали, що у Литві через несприятливі погодні умови затримувалися авіарейси у Вільнюсі та Каунасі.