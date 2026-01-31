В Латвии зафиксировали самые сильные морозы за последние 13 лет

В субботу утром на метеостанции в латвийском Даугавпилсе температура воздуха опустилась до -32 градусов, и это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года.

Это следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Метеорологическая станция Даугавпилса находится возле водохранилища Ругели, в большей части города мороз меньше. Согласно данным "Latvijas Valsts ceļi", на шоссе A6 недалеко от аэродрома Даугавпилса температура воздуха опустилась до -28 градусов, и это самый сильный мороз, зафиксированный дорожными датчиками в субботу ночью и утром.

В то же время, по данным наблюдательной сети LVĢMC, второй по величине показатель температуры – – 28 градусов утром был зафиксирован в Стальгене, где находится метеорологическая станция "Элгава".

На большей части территории страны температура воздуха опустилась до -16.. -26 градусов, меньший мороз наблюдался в некоторых местах Курземе, в Колке температура воздуха не опустилась ниже -7 градусов.

Рано утром в центре столицы было -16 градусов, в аэропорту -19 градусов, а в окрестностях столицы температура опустилась до -25 градусов.

Рекорд холода в Латвии 31 января, а также за весь месяц, составляет -42,7 градуса и был зафиксирован в 1956 году в Даугавпилсе.

Синоптики прогнозируют, что в ночь с субботы на воскресенье и в понедельник в части страны будет еще холоднее. Кроме того, в понедельник ожидается, что будет побито несколько рекордов.

Литовские гидрометеорологи зафиксировали самую низкую температуру за последние 14 лет.

Недавно писали, что в Литве из-за неблагоприятных погодных условий задерживались авиарейсы в Вильнюсе и Каунасе.