У Литві зафіксували найнижчу температуру за майже 15 років

Литовські гідрометеорологи зафіксували найнижчу температуру за останні 14 років.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Найнижча температура в Литві за останні 14 років була зафіксована в вночі проти 31 січня.

"За попередніми даними, сьогодні вранці (до сходу сонця) в Шедуві температура повітря опустилася до -30,1 °C. Востаннє в Литві було холодніше лише близько 14 років тому (6 лютого 2012 року) в Акмене, коли температура опустилася до -30,4 °C", – зазначили литовські гідрометеорологи.

П'ятниця була сухою і сонячною. Найвища температура повітря становила -7; -12 градусів нижче нуля.

Найнижча температура повітря становила -19;-25 градусів нижче нуля, а в деяких місцях досягала -26;-30 градусів нижче нуля.

Нещодавно писали, що у Литві через несприятливі погодні умови затримувалися авіарейси у Вільнюсі та Каунасі.

У Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах, пасажирам залізничного транспорту слід очікувати скасування рейсів.

Також писали, що міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю довелося змінювати свій маршрут до Латвії та Швеції через крижаний дощ.