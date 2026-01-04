Укр Рус Eng

Серед 40 загиблих у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії – щонайменш один француз

Новини — Неділя, 4 січня 2026, 11:23 — Марія Ємець

У Швейцарії підтвердили загибель громадянина Франції у трагічній пожежі в барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані, зниклими безвісти вважаються ще вісім французів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

У поліції швейцарського кантону Вале повідомили про завершення ідентифікації ще 16 тіл загиблих. Серед них – 39-річний громадянин Франції. 

Перед цим в МЗС Франції повідомляли, що дев’ять французів з тих, що перебували у барі, вважаються зниклими безвісти і 16 постраждали. 

Перших загиблих ідентифікували у суботу, вони виявились швейцарцями 16-21-річного віку. 

За останніми даними, пожежа в барі Le Constellation у Кран-Монтані забрала життя 40 осіб, постраждали 119. Ймовірною причиною пожежі стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

У  Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням. 

Франція Швейцарія інциденти
