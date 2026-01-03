У Швейцарії порушили справу проти менеджерів бару після смертельної пожежі

Швейцарські прокурори заявили в суботу, що вони порушили кримінальну справу проти двох менеджерів бару, де в результаті пожежі в новорічну ніч загинуло щонайменше 40 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Злочини, в яких їх підозрюють, – це вбивство через недбалість, заподіяння тілесних ушкоджень через недбалість та підпал через недбалість, йдеться в заяві прокуратури кантону Вале.

Пожежа в барі Le Constellation у Кран-Монтані забрала життя 40 осіб і травмувала 119 інших. Оскільки багато хто з травмованих вже ідентифікований, родичі тепер змушені терпіти болісне очікування інформації про тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

За попередніми висновками розслідування, ймовірною причиною пожежі стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.