Среди 40 погибших на горнолыжном курорте Швейцарии – по меньшей мере один француз

В Швейцарии подтвердили гибель гражданина Франции в трагическом пожаре в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане, пропавшими без вести считаются еще восемь французов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В полиции швейцарского кантона Вале сообщили о завершении идентификации еще 16 тел погибших. Среди них – 39-летний гражданин Франции.

Перед этим в МИД Франции сообщали, что девять французов из тех, что находились в баре, считаются пропавшими без вести и 16 пострадали.

Первых погибших идентифицировали в субботу, они оказались 16-21-летними швейцарцами.

По последним данным, пожар в баре Le Constellation в Кран-Монтане унес жизни 40 человек, пострадали 119. Вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.

Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.