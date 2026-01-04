Среди 40 погибших на горнолыжном курорте Швейцарии – по меньшей мере один француз
В Швейцарии подтвердили гибель гражданина Франции в трагическом пожаре в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане, пропавшими без вести считаются еще восемь французов.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В полиции швейцарского кантона Вале сообщили о завершении идентификации еще 16 тел погибших. Среди них – 39-летний гражданин Франции.
Перед этим в МИД Франции сообщали, что девять французов из тех, что находились в баре, считаются пропавшими без вести и 16 пострадали.
Первых погибших идентифицировали в субботу, они оказались 16-21-летними швейцарцами.
По последним данным, пожар в баре Le Constellation в Кран-Монтане унес жизни 40 человек, пострадали 119. Вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.
В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.
Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.
Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.