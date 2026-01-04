В Греции приостанавливали отправку авиарейсов из-за проблем с диспетчерскими частотами

Из-за проблем с частотами, на которых осуществляется управление воздушным движением, в Греции наблюдались перебои с авиарейсами.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Информация о проблемах появилась в конце утра 4 января. По предварительной информации, перестали работать радиочастоты, на которых работает диспетчерский центр авиадвижения под Афинами. Он имеет ключевое значение, поскольку именно через него осуществляется коммуникация с пилотами всех самолетов, залетающих в воздушное пространство Греции.

В связи с ситуацией приостановили отправку рейсов из греческих аэропортов и занялись безопасной посадкой самолетов, которые уже находились в воздухе. Пассажиров по крайней мере части рейсов, которые уже готовились к вылету, высадили из самолетов и попросили ждать дальнейшей информации.

В 13 часов сообщили о частичном решении проблемы и начале отправки задержанных авиарейсов.

Причину проблемы пока не установили, расследование продолжается.

2 января в нидерландском аэропорту Схипхол, одном из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов из-за непогоды.

В тот же день снегопад привел к многочасовым задержкам некоторых рейсов из столицы Литвы.