Прем’єр Франції обіцяє захист промисловості країни на тлі невдоволення фермерів

Премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його уряд вживе нових заходів для захисту промисловості країни, зупинивши імпорт деяких продуктів, аби припинити протести фермерів проти торговельної угоди з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Протягом останнього місяця французькі фермери протестували проти таких питань, як запланована торговельна угода з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, а також проти дій уряду щодо боротьби з хворобою тварин, яка вразила худобу.

У неділю, 4 січня, Лекорню заявив, що незабаром буде видано урядовий указ про призупинення імпорту деяких продуктів, що містять залишки речовин, заборонених в Європі.

"Авокадо, манго, гуава, цитрусові, виноград і яблука з Південної Америки або інших регіонів більше не будуть допущені на територію країни", – сказав він.

За його словами, це перший крок до захисту французьких ланцюгів постачання, споживачів та боротьби з нерівною конкуренцією.

Німеччина та Іспанія підтримують угоду з МЕРКОСУР, але у Франції заявляють, що торговельна угода призведе до дешевого імпорту південноамериканських товарів, зокрема яловичини, які не відповідають стандартам Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього середовища та безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, у грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.

А в Польщі невдоволені торговельною угодою Євросоюзу з країнами МЕРКОСУР фермери вивели на дороги країни трактори.