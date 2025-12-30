У Польщі протести фермерів набирають обертів: на дороги країни виїхали трактори

У Польщі невдоволені торговельною угодою Євросоюзу з країнами МЕРКОСУР фермери вивели на дороги країни трактори, висловлюючи таким чином свій протест.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Сільськогосподарські транспортні засоби заблокували, зокрема, розв'язку П'ятка на автомагістралі А1 у Лодзькому воєводстві, DK11 між Яроцином і Срдою-Велькопольською та дорогу S3 на розв'язці Пижице у Західнопоморському воєводстві.

Трактори також стоять біля автомагістралей і швидкісних доріг. На інтернет-мапі протестів організатори повідомляють про майже 200 локацій, де слід очікувати ускладнень у русі.

Фермери протестують проти можливого підписання ЄС угоди з країнами МЕРКОСУР. Ця угода, як підкреслюють протестувальники, може призвести до банкрутства багатьох господарств. На сільськогосподарські продукти з Південної Америки не поширюються такі жорсткі правила, як на продукти ЄС.

"Це не протест "з принципу". Це боротьба за нашу роботу, землю і майбутнє польського села. Без фермерів немає їжі, а без їжі немає безпеки", – підкреслюють організатори протестів.

Нагадаємо, у грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.

Проти угоди протестують також французькі фермери, бурхливі акції відбулися і безпосередньо у Брюсселі.