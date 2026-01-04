Премьер Франции обещает защиту промышленности страны на фоне недовольства фермеров

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что его правительство примет новые меры для защиты промышленности страны, остановив импорт некоторых продуктов, чтобы прекратить протесты фермеров против торгового соглашения со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В течение последнего месяца французские фермеры протестовали против таких вопросов, как запланированное торговое соглашение с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, а также против действий правительства по борьбе с болезнью животных, поразившей скот.

В воскресенье, 4 января, Лекорню заявил, что в скором времени будет издан правительственный указ о приостановке импорта некоторых продуктов, содержащих остатки веществ, запрещенных в Европе.

"Авокадо, манго, гуава, цитрусовые, виноград и яблоки из Южной Америки или других регионов больше не будут допускаться на территорию страны", – сказал он.

По его словам, это первый шаг к защите французских цепочек поставок, потребителей и борьбе с неравной конкуренцией.

Германия и Испания поддерживают соглашение с МЕРКОСУР, но во Франции заявляют, что торговое соглашение приведет к дешевому импорту южноамериканских товаров, в частности говядины, которые не соответствуют стандартам Европейского Союза в области охраны окружающей среды и безопасности пищевых продуктов.

Напомним, в декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.

А в Польше недовольные торговым соглашением Евросоюза со странами МЕРКОСУР фермеры вывели на дороги страны тракторы.