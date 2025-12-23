Макрон зустрівся з невдоволеними фермерами на тлі масштабних протестів

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок зустрівся з профспілками фермерів, щоб обговорити суперечності, які спричинила протести та блокування доріг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фермери понад тиждень проводять демонстрації у Франції на знак протесту проти дій уряду щодо боротьби з вузликовим дерматитом – хворобою великої рогатої худоби – та торговельної угоди ЄС із південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Для Макрона це була перша зустріч із представниками фермерів-протестувальників.

"Метою зустрічі було спробувати загасити пожежу, яка вирує в сільській місцевості", – сказав журналістам після зустрічі Стефан Гале з профспілки Confederation Paysanne, закликаючи до "рішучих структурних заходів".

"Ми передали їм м'яч. Тепер все в їхніх руках", – сказав П'єррік Горель, голова профспілки "Молоді фермери".

"Для нас було важливо донести до глави держави інформацію про надзвичайну напругу, яка панує в сільськогосподарському світі. Ми проти МЕРКОСУР", – сказав Арно Руссо, голова найбільшої сільськогосподарської профспілки Франції FNSEA.

Протестуючі фермери протягом декількох днів блокували дороги, розбризкували гній і скидали сміття перед урядовими будівлями, щоб змусити владу Франції переглянути свою політику.

Протести вщухли напередодні святкового сезону, але деякі фермери відмовилися поступатися.

Нагадаємо, близько 7300 фермерів минулого тижня вийшли на протест у Брюсселі, щоб висловити свій гнів з приводу угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР).