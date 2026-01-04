У Вільнюсі затримуються рейси через найсильніший сніг за останні 15 років

Через тривалі складні погодні умови в аеропорту литовського Вільнюса фіксуються затримки рейсів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За словами керівниці маркетингової групи Lithuanian Airports Агне Шалтеніте, якщо несприятливі погодні умови збережуться, рейси можуть і надалі затримуватися.

"Незначні затримки можуть відбуватися через те, що зараз ми маємо складні погодні умови не тільки в Литві, але й в інших аеропортах", – одала вона.

Як зазначив литовський суспільний мовник, неділю, 4 січня, на північному заході Литви випав найсильніший сніг за останні 15 років.

Нагадаємо, 2 січня в нідерландському аеропорту Схіпхол, одному з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів через негоду.

Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок деяких рейсів зі столиці Литви.