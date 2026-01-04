В Вильнюсе задерживаются рейсы из-за сильнейшего снегопада за последние 15 лет

Из-за длительных сложных погодных условий в аэропорту литовского Вильнюса фиксируются задержки рейсов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По словам руководительницы маркетинговой группы Lithuanian Airports Агнес Шалтените, если неблагоприятные погодные условия сохранятся, рейсы могут и в дальнейшем задерживаться.

"Незначительные задержки могут происходить из-за того, что сейчас у нас сложные погодные условия не только в Литве, но и в других аэропортах", – сказала она.

Как отметил литовский общественный вещатель, в воскресенье, 4 января, на северо-западе Литвы выпал самый сильный снег за последние 15 лет.

Напомним, 2 января в нидерландском аэропорту Схипхол, одном из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов из-за непогоды.

В тот же день снегопад привел к многочасовым задержкам некоторых рейсов из столицы Литвы.