В Германии сожгли сарай уполномоченного по борьбе с антисемитизмом и оставили знак ХАМАС

В воскресенье, 4 января, местная полиция немецкого Темплина в Бранденбурге получила сообщение о пожаре в сарае на частной территории, принадлежащей Андреасу Бюттнеру, уполномоченному Бранденбурга по вопросам борьбы с антисемитизмом.

Об этом сообщил Бюттнер агентству dpa, пишет "Европейская правда".

Пожарная служба, оповещенная полицией, боролась с огнем. Никто не пострадал. По данным полиции, служба безопасности земли начала расследование поджога.

В непосредственной близости от соседнего сарая был найден антиконституционный символ. Обстоятельства нападения и мотивы являются предметом дальнейшего расследования.

По информации собеседника в правоохранительных органах, на входной двери был найден красный треугольник, символ палестинской террористической организации ХАМАС.

Бюттнер с июня 2024 года является уполномоченным Бранденбурга по вопросам антисемитизма. В августе 2024 года было совершено ультраправое нападение на частный автомобиль Бюттнера, который в частной жизни является полицейским в Берлине. Его автомобиль был поврежден свастикой в Темплине.

После последнего нападения Бюттнер заявил, что не даст себя запугать.

Министр внутренних дел Рене Вилке заявила, что Бюттнер, как уполномоченный по вопросам антисемитизма, "оказывает особые услуги государству и его народу".

"То, что его позиция против экстремизма и ненависти делает его самой мишенью насилия, является отвратительным", – добавила она.

Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время повторного открытия синагоги в Мюнхене заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.

Летом Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.