В Германии сожгли сарай уполномоченного по борьбе с антисемитизмом и оставили знак ХАМАС
В воскресенье, 4 января, местная полиция немецкого Темплина в Бранденбурге получила сообщение о пожаре в сарае на частной территории, принадлежащей Андреасу Бюттнеру, уполномоченному Бранденбурга по вопросам борьбы с антисемитизмом.
Об этом сообщил Бюттнер агентству dpa, пишет "Европейская правда".
Пожарная служба, оповещенная полицией, боролась с огнем. Никто не пострадал. По данным полиции, служба безопасности земли начала расследование поджога.
В непосредственной близости от соседнего сарая был найден антиконституционный символ. Обстоятельства нападения и мотивы являются предметом дальнейшего расследования.
По информации собеседника в правоохранительных органах, на входной двери был найден красный треугольник, символ палестинской террористической организации ХАМАС.
Бюттнер с июня 2024 года является уполномоченным Бранденбурга по вопросам антисемитизма. В августе 2024 года было совершено ультраправое нападение на частный автомобиль Бюттнера, который в частной жизни является полицейским в Берлине. Его автомобиль был поврежден свастикой в Темплине.
После последнего нападения Бюттнер заявил, что не даст себя запугать.
Министр внутренних дел Рене Вилке заявила, что Бюттнер, как уполномоченный по вопросам антисемитизма, "оказывает особые услуги государству и его народу".
"То, что его позиция против экстремизма и ненависти делает его самой мишенью насилия, является отвратительным", – добавила она.
Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время повторного открытия синагоги в Мюнхене заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.
Летом Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.