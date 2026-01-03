Укр Рус Eng

ЗМІ: Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі

Новини — Субота, 3 січня 2026, 09:51 — Іванна Костіна

Посадовці США заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс.

"Президент Трамп віддав наказ про завдання ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові об'єкти, повідомили американські посадовці, коли в суботу вранці адміністрація посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро", – йдеться у її повідомленні в Х.

Представники американської адміністрації заявляли, що їм відомо про вибухи в Каракасі, але не уточнювали роль США.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

