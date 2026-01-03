ЗМІ: Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі

Посадовці США заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс.

"Президент Трамп віддав наказ про завдання ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові об'єкти, повідомили американські посадовці, коли в суботу вранці адміністрація посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро", – йдеться у її повідомленні в Х.

🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me – Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Представники американської адміністрації заявляли, що їм відомо про вибухи в Каракасі, але не уточнювали роль США.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.