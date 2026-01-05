Трамп пригрозил лидеру Венесуэлы, если она не сделает "то, что нужно"

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, намекнув, что она может столкнуться с судьбой Николаса Мадуро.

Об этом Трамп сказал в воскресном интервью The Atlantic, пишет "Европейская правда".

Трамп дал понять, что не потерпит неприятия вице-президентом Венесуэлы Родригес вооруженной интервенции США, которая привела к захвату Мадуро.

По словам президента США, "если она (Делси Родригес) не сделает то, что нужно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро". Мадуро содержат в федеральной тюрьме Нью-Йорка по обвинениям в наркотерроризме и торговле наркотиками.

Его комментарий резко отличается от субботних заявлений, в которых Трамп хвалил Родригес после американской атаки на Венесуэлу. Президент США тогда заявил, что американские чиновники разговаривали с Родригес и сообщили, что "она, по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы Венесуэла снова стала великой".

В ходе субботней пресс-конференции Трамп заявил, что США будут "управлять" Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Вскоре после пресс-конференции Трампа Родригес подчеркнула, что Мадуро остается во главе Венесуэлы, несмотря на его задержание. Родригес назвала вмешательство США "зверством, нарушающим международное право", и заявила, что Венесуэла "готова защищать свои природные ресурсы".

Впоследствии Родригес изменила тон и заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству над "программой сотрудничества".

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января.

