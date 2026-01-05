Країни Балтії відреагували на нові заяви Трампа щодо Гренландії

Представники країн Балтії виступили із серією заяв, у яких наголосили, що Данія та Гренландія повинні самостійно вирішувати питання, які стосуються їхніх інтересів.

Їхні коментарі з’явилися після того, як американський лідер Дональд Трамп виступив з новими заявами щодо потреби США у контролі над Гренландією.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив у соцмережі Х, що Данія є сильною демократичною державою і надійним союзником НАТО, а Гренландія є невід'ємною частиною Данії.

"Розуміючи законні потреби США у сфері безпеки, я вважаю, що їх можна вирішити в рамках прямого діалогу між Данією та США, а також у рамках колективної оборони", – заявив він.

Глава МЗС Латвії Байба Браже підкреслила, що повага до територіальної цілісності та суверенітету є основою глобальної стабільності, а всі розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу. "Данія та Гренландія самостійно вирішують питання, що стосуються їхніх інтересів", – написала вона в Х.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал та глава МЗС країни Маргус Тсахкна опублікували заяви ідентичного змісту, у яких підкреслили, що "жодні рішення щодо Гренландії не можуть бути прийняті без участі як Гренландії, так і Данії". "Естонія повністю солідарна з нашим нордично-балтійським союзником", – заявили Міхал та Тсахкна.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс також підкреслив, що Гренландія є невід'ємною частиною Данії, яке є сильною демократією та надійним союзником НАТО.

"Усі питання, що виникають, стосуються трансатлантичної безпеки. Повага до територіальної цілісності та суверенітету є основою глобальної стабільності. Усі рішення щодо Гренландії або Данії приймаються виключно ними", – написав литовський дипломат.

Глава Білого дому Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що ЄС потребує, щоб США отримали Гренландію.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії.