Лідери Фінляндії та Швеції підтримали Данію та Гренландію після нових заяв Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії після того, як американський лідер Дональд Трамп виступив з новими заявами щодо потреби США у контролі над островом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фінський лідер Стубб написав у соцмережі Х, що ніхто не може приймати рішень за Гренландію та Данію, крім самих Гренландії та Данії.

"Наш нордичний друг та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен мають нашу повну підтримку", – написав президент Фінляндії.

Шведський прем’єр Крістерссон також наголосив, що тільки Данія і Гренландія мають право приймати рішення з питань, що стосуються їх. "Швеція повністю підтримує сусідню країну", – наголосив глава шведського уряду в Х.

Глава Білого дому Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що ЄС потребує, щоб США отримали Гренландію.

Лідери Гренландії та Данії закликали Трампа припинити погрожувати захопити острів, який є частиною Данського королівства.

У ЄС заявили, що збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету та недоторканності кордонів є надзвичайно важливим для Європейського Союзу.