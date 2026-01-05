Трамп наполягає, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія

Військове втручання Вашингтона у Венесуелі знову розпалило побоювання щодо Гренландії – і президент Дональд Трамп підтвердив, що Сполученим Штатам потрібен острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава Білого дому сказав, спілкуючись з медіа не борту президентського літака.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче анексувати Гренландію з огляду на її стратегічне розташування в Арктиці. 4 січня під час польоту на борту Air Force One до Вашингтона Трамп повторив цю мету. Також Трамп окремо підтвердив це в інтерв'ю The Atlantic.

"Нам потрібна Гренландія з погляду ситуації у національній безпеці. Це надзвичайно стратегічно. Просто зараз Гренландія оточена російськими та китайськими кораблями. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки і Данія не зможе зробити цього (забезпечити безпеку. – Ред.)", – сказав Трамп.

Він звинуватив Копенгаген у тому, що той робить недостатньо, аби зміцнити гренландську безпеку.

"Ви знаєте, що Данія нещодавно зробила, аби посилити безпеку Гренландії? Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда. Вони подумали, що це чудовий крок", – сказав президент США.

Трамп також висловив впевненість у тому, що Євросоюз зацікавлений, аби США взяли під контроль острів. "Європейському Союзу потрібно, щоб ми її (Гренландію) мали, і вони це знають", – зазначив глава Білого дому.

У інтерв'ю The Atlantic Трампа запитали, чи можуть дії США у Венесуелі свідчити про готовність вжити військових заходів для захоплення контролю над Гренландією. Трамп відповів, що вирішувати, що означають військові дії США у Венесуелі для Гренландії, повинні інші. "Вони повинні самі це вирішити. Я справді не знаю... Але нам, безумовно, потрібна Гренландія", – відповів Дональд Трамп.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, як Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.

А Трамп оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. Це викликало обурення як в Данії, так і в Гренландії.