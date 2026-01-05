Страны Балтии отреагировали на новые заявления Трампа по Гренландии

Представители стран Балтии выступили с серией заявлений, в которых отметили, что Дания и Гренландия должны самостоятельно решать вопросы, касающиеся их интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Их комментарии появились после того, как американский лидер Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями о необходимости США в контроле над Гренландией.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил в соцсети Х, что Дания является сильным демократическим государством и надежным союзником НАТО, а Гренландия является неотъемлемой частью Дании.

"Понимая законные потребности США в сфере безопасности, я считаю, что их можно решить в рамках прямого диалога между Данией и США, а также в рамках коллективной обороны", – заявил он.

Глава МИД Латвии Байба Браже подчеркнула, что уважение к территориальной целостности и суверенитету является основой глобальной стабильности, а все разногласия должны решаться путем диалога. "Дания и Гренландия самостоятельно решают вопросы, касающиеся их интересов", – написала она в Х.

Премьер Эстонии Кристен Михал и глава МИД страны Маргус Тсахкна опубликовали заявления идентичного содержания, в которых подчеркнули, что "никакие решения по Гренландии не могут быть приняты без участия как Гренландии, так и Дании". "Эстония полностью солидарна с нашим нордично-балтийским союзником", – заявили Михал и Тсахкна.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис также подчеркнул, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании, которая является сильной демократией и надежным союзником НАТО.

"Все возникающие вопросы касаются трансатлантической безопасности. Уважение к территориальной целостности и суверенитету является основой глобальной стабильности. Все решения по Гренландии или Дании принимаются исключительно ими", – написал литовский дипломат.

Глава Белого дома Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по Гренландии он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что ЕС нуждается в том, чтобы США получили Гренландию.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии.