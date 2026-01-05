Зеленський призначив ексглаву МЗС Канади радницею з економічного розвитку

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

Як пише "Європейська правда", відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Коментуючи призначення Фріланд, Зеленський зазначив, що вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

"Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни", – написав президент.

Нагадаємо, Христя Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія. Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою. У період з 2017 по 2019 рік очолювала Міністерство закордонних справ Канади.

У вересні 2025 року Фріланд пішла з уряду і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України.