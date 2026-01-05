Зеленский назначил экс-главу МИД Канады советницей по экономическому развитию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра транспорта и внутренней торговли Канады Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Комментируя назначение Фриланд, Зеленский отметил, что она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

"Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", – написал президент.

Напомним, Христя Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла ее Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером. В период с 2017 по 2019 год возглавляла Министерство иностранных дел Канады.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.