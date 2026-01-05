Зимова погода паралізувала дорожній рух у Нідерландах

Через снігопади у Нідерландах виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах скасовані чи курсують з порушеним графіком.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Для значної частини країни через снігопади оголосили помаранчевий код попередження. Водіїв закликали утриматися від поїздок, щоб знизити ризики проблем у дорозі.

На деяких трасах намело стільки снігу, що автомобілі, особливо великі вантажівки, буксують і не можуть подолати ділянки з підйомами – зокрема, на трасі A32 на півночі країни.

Kappers Media

У пікові години довжина заторів на дорогах країни сягала майже 700 км. Деякі застряглі водії розважаються тим, що ліплять сніговиків.

Reni Freund

Через снігопад зупинили залізничний рух з аеропорту "Схіпхол" та багато локальних залізничних маршрутів довкола Амстердама. На багатьох маршрутах скоротили кількість поїздів, так само спостерігаються перебої з іншим громадським транспортом.

У деяких районах через сніг закрили дитсадки і школи.

На додачу в аеропорту "Схіпхол", що є одним з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.

Класична зимова погода з мінусовими температурами та снігом зараз переважає у більшій частині Європи.