Найбільший аеропорт Нідерландів скасував 450 рейсів через сніг та ожеледицю

Аеропорт "Схіпхол", який є головним і найбільшим міжнародним аеропортом Нідерландів та одним із найбільших у Європі, скасував щонайменше 450 рейсів через погану погоду.

Про це повідомило інформаційне агентство ANP, пише "Європейська правда".

Через снігопад на понеділок в аеропорту "Схіпхол" вже скасовано щонайменше 450 рейсів. Очікується, що їхня кількість ще зросте.

Це значно більше, ніж прогнозували в неділю на понеділок, коли йшлося про щонайменше 124 скасування.

У неділю також було скасовано набагато більше рейсів, ніж спочатку очікувалося: в результаті не відбулося 600 рейсів.

2 січня повідомляли, що через негоду в нідерландському аеропорту "Схіпхол" було скасовано щонайменше 200 рейсів.

Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок деяких рейсів зі столиці Литви.