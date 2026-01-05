МЗС України кличе на розмову представника Чехії через "ганебні заяви" спікера

МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту Томіо Окамури.

Про це повідомив у понеділок речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Тихий прокоментував заяву віцепрем'єрки Чехії Алени Шиллерової про виклик посла України Василя Зварича до МЗС Чехії 5 січня. Прага вимагає від нього пояснення його реакції на новорічну промову голови Палати депутатів Томіо Окамури.

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним щодо виклику українського посла у Празі", – повідомив Тихий.

Він додав, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією та вдячна чеському народу за непохитну солідарність з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас, за словами Тихого, "ганебні заяви" окремих політиків не мають завдавати шкоди плідній співпраці двох держав.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва.

Але міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.